Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Тюменской области. Информация представлена на сайте органа. Также в региональный суд требуется зампредседателя.
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя и заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области. Последний день приема документов — 22 апреля», — сообщается на сайте ВККС РФ.
Арбитражный суд — орган госвласти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с предпринимательской и другой экономической деятельностью. В настоящее время должность председателя АС региона занимает Олег Финько. Как ранее писало URA.RU, ему не удалось остаться на посту на новый срок, и вскоре он написал заявление об отставке.
Что до должности зампредседателя, то на эту позицию претендовала судья Наталья Климшина. ВККС РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года. Однако сейчас место оказалось вакантным.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Тюменской области. Информация представлена на сайте органа. Также в региональный суд требуется зампредседателя. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя и заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области. Последний день приема документов — 22 апреля», — сообщается на сайте ВККС РФ. Арбитражный суд — орган госвласти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с предпринимательской и другой экономической деятельностью. В настоящее время должность председателя АС региона занимает Олег Финько. Как ранее писало URA.RU, ему не удалось остаться на посту на новый срок, и вскоре он написал заявление об отставке. Что до должности зампредседателя, то на эту позицию претендовала судья Наталья Климшина. ВККС РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года. Однако сейчас место оказалось вакантным.