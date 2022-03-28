28 марта 2022

В Тюмени ищут замену вершителю судеб бизнесменов. Он встанет во главе Арбитражного суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Должность председателя АС Тюменской области освободилась после окончания полномочий Олега Финько (архивное фото) Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Тюменской области. Информация представлена на сайте органа. Также в региональный суд требуется зампредседателя.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя и заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области. Последний день приема документов — 22 апреля», — сообщается на сайте ВККС РФ.

Арбитражный суд — орган госвласти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с предпринимательской и другой экономической деятельностью. В настоящее время должность председателя АС региона занимает Олег Финько. Как ранее писало URA.RU, ему не удалось остаться на посту на новый срок, и вскоре он написал заявление об отставке.

Что до должности зампредседателя, то на эту позицию претендовала судья Наталья Климшина. ВККС РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года. Однако сейчас место оказалось вакантным.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Тюменской области. Информация представлена на сайте органа. Также в региональный суд требуется зампредседателя. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя и заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области. Последний день приема документов — 22 апреля», — сообщается на сайте ВККС РФ. Арбитражный суд — орган госвласти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с предпринимательской и другой экономической деятельностью. В настоящее время должность председателя АС региона занимает Олег Финько. Как ранее писало URA.RU, ему не удалось остаться на посту на новый срок, и вскоре он написал заявление об отставке. Что до должности зампредседателя, то на эту позицию претендовала судья Наталья Климшина. ВККС РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года. Однако сейчас место оказалось вакантным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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