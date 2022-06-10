Тюменцы массово скупают билеты в Сочи

11 июня 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков, количество бронирований в Сочи по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюменской области массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Об этом сообщают аналитики сервиса Aviasales. По данным специалистов, количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%. «Сочи лидирует по количеству бронирований из Тюмени на все летние месяцы. Цена на билет по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне: билет туда-обратно стоит в среднем 19 090 рублей», — рассказали журналистам издания РБК Тюмень в пресс-службе сервиса Aviasales. Как отметили аналитики, спрос на Сочи мог вырасти в связи с действующими ограничением на полеты в некоторые города России, в том числе, в Анапу и Ростов-на-Дону. Ранее URA.RU писало, что с 1 июня «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Тюмени в Сочи. На официальном сайте авиакомпании отмечается, что новая программа позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жители Тюменской области массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Об этом сообщают аналитики сервиса Aviasales. По данным специалистов, количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%. «Сочи лидирует по количеству бронирований из Тюмени на все летние месяцы. Цена на билет по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне: билет туда-обратно стоит в среднем 19 090 рублей», — рассказали журналистам издания РБК Тюмень в пресс-службе сервиса Aviasales. Как отметили аналитики, спрос на Сочи мог вырасти в связи с действующими ограничением на полеты в некоторые города России, в том числе, в Анапу и Ростов-на-Дону. Ранее URA.RU писало, что с 1 июня «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Тюмени в Сочи. На официальном сайте авиакомпании отмечается, что новая программа позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву.