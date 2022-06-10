Под Екатеринбургом в жилом доме обрушилась стена. Видео

11 июня 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в поселке Горный Щит (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Горный Щит под Екатеринбургом в одной из двухэтажек обрушилась часть стены с внешней стороны дома. Внутри в этот момент находились люди, сообщают очевидцы. «По адресу Московская, 2а, квартира 11, выпала несущая стена дома. Вот, как она выглядит», — рассказывает местный житель, приславший видео с последствиями обрушения в telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». По информации из открытых источников, дом построен в 1964 году из кирпича, перекрытия — железобетонные. В перечне домов, которые планируется снести до 2025 года, двухэтажка в Горном Щите не значится. Управляющей компанией дома значится «Родонит», но с сентября 2021 года УК проходит процедуру банкротства. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU не удалось. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом в одной из двухэтажек обрушилась часть стены с внешней стороны дома. Внутри в этот момент находились люди, сообщают очевидцы. «По адресу Московская, 2а, квартира 11, выпала несущая стена дома. Вот, как она выглядит», — рассказывает местный житель, приславший видео с последствиями обрушения в telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». По информации из открытых источников, дом построен в 1964 году из кирпича, перекрытия — железобетонные. В перечне домов, которые планируется снести до 2025 года, двухэтажка в Горном Щите не значится. Управляющей компанией дома значится «Родонит», но с сентября 2021 года УК проходит процедуру банкротства. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU не удалось.