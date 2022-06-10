10 июня 2022

Под Екатеринбургом в жилом доме обрушилась стена. Видео

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Обрушение стены жилого дома по адресу Байкальская, 37. Екатеринбург, жилой дом, стена, обрушение дома, улица байкальская37
Инцидент произошел в поселке Горный Щит (фото из архива) Фото:

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом в одной из двухэтажек обрушилась часть стены с внешней стороны дома. Внутри в этот момент находились люди, сообщают очевидцы.

«По адресу Московская, 2а, квартира 11, выпала несущая стена дома. Вот, как она выглядит», — рассказывает местный житель, приславший видео с последствиями обрушения в telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». По информации из открытых источников, дом построен в 1964 году из кирпича, перекрытия — железобетонные. В перечне домов, которые планируется снести до 2025 года, двухэтажка в Горном Щите не значится.

Управляющей компанией дома значится «Родонит», но с сентября 2021 года УК проходит процедуру банкротства. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU не удалось.

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В поселке Горный Щит под Екатеринбургом в одной из двухэтажек обрушилась часть стены с внешней стороны дома. Внутри в этот момент находились люди, сообщают очевидцы. «По адресу Московская, 2а, квартира 11, выпала несущая стена дома. Вот, как она выглядит», — рассказывает местный житель, приславший видео с последствиями обрушения в telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». По информации из открытых источников, дом построен в 1964 году из кирпича, перекрытия — железобетонные. В перечне домов, которые планируется снести до 2025 года, двухэтажка в Горном Щите не значится. Управляющей компанией дома значится «Родонит», но с сентября 2021 года УК проходит процедуру банкротства. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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