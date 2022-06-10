10 июня 2022

Дом с обрушившейся стеной под Екатеринбургом не будут расселять

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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, кирпич, аварийный дом, трещина в доме, расселение, разрушение в стене
Инцидент произошел в поселке Горный Щит под Екатеринбургом Фото:

Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать двухэтажный кирпичный дом в поселке Горный Щит, где обрушилась часть стены. Отселение жильцов не требуется, коммунальные сети не нарушены, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Стена не является несущей. Дом построили по засыпной технологии, когда между двумя кирпичными стенами помещали шлак. Обрушилась часть облицовки. В доме проживает 32 человека, из них шесть детей. Пострадавших нет. Отселение не требуется, коммунальные сети не нарушены. Ремонт будет после обследования и составления сметы», — сообщили в администрации со ссылкой на представителя УК «Чапаевская» Ивана Бесчетного.

Часть стены двухэтажного кирпичного дома по улице Московская в поселке Горный Щит обрушилась утром 11 июня. Один из жильцов поделился видео с последствиями обрушения.

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Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать двухэтажный кирпичный дом в поселке Горный Щит, где обрушилась часть стены. Отселение жильцов не требуется, коммунальные сети не нарушены, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Стена не является несущей. Дом построили по засыпной технологии, когда между двумя кирпичными стенами помещали шлак. Обрушилась часть облицовки. В доме проживает 32 человека, из них шесть детей. Пострадавших нет. Отселение не требуется, коммунальные сети не нарушены. Ремонт будет после обследования и составления сметы», — сообщили в администрации со ссылкой на представителя УК «Чапаевская» Ивана Бесчетного. Часть стены двухэтажного кирпичного дома по улице Московская в поселке Горный Щит обрушилась утром 11 июня. Один из жильцов поделился видео с последствиями обрушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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