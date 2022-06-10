Дом с обрушившейся стеной под Екатеринбургом не будут расселять

11 июня 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в поселке Горный Щит под Екатеринбургом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать двухэтажный кирпичный дом в поселке Горный Щит, где обрушилась часть стены. Отселение жильцов не требуется, коммунальные сети не нарушены, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Стена не является несущей. Дом построили по засыпной технологии, когда между двумя кирпичными стенами помещали шлак. Обрушилась часть облицовки. В доме проживает 32 человека, из них шесть детей. Пострадавших нет. Отселение не требуется, коммунальные сети не нарушены. Ремонт будет после обследования и составления сметы», — сообщили в администрации со ссылкой на представителя УК «Чапаевская» Ивана Бесчетного. Часть стены двухэтажного кирпичного дома по улице Московская в поселке Горный Щит обрушилась утром 11 июня. Один из жильцов поделился видео с последствиями обрушения. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать двухэтажный кирпичный дом в поселке Горный Щит, где обрушилась часть стены. Отселение жильцов не требуется, коммунальные сети не нарушены, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Стена не является несущей. Дом построили по засыпной технологии, когда между двумя кирпичными стенами помещали шлак. Обрушилась часть облицовки. В доме проживает 32 человека, из них шесть детей. Пострадавших нет. Отселение не требуется, коммунальные сети не нарушены. Ремонт будет после обследования и составления сметы», — сообщили в администрации со ссылкой на представителя УК «Чапаевская» Ивана Бесчетного. Часть стены двухэтажного кирпичного дома по улице Московская в поселке Горный Щит обрушилась утром 11 июня. Один из жильцов поделился видео с последствиями обрушения.