С 18:00 19 июня до 8:00 24 июня в Академическом пройдут опрессовки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге на пять дней отключать подачу горячей воды. Речь идет об Академическом районе города. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Сегодня утром узнал, что в Академическом не будет горячей воды. Ее [воду] отключили на пять дней. Придется греть воду в кастрюлях, чтобы элементарно помыться», — говорит Сергей.

Свои опасения выразила другая жительница района. «Я проживаю в Академе. У нас отключают горячую воду на пять дней. Я очень хочу верить, что включат ее в указанный срок», — посетовала Жанна.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию (ЕТК). Там подтвердили, что в Академическом районе Екатеринбурга отключат подачу горячей воды на пять дней. «С 18:00 19 июня до 8:00 24 июня пройдут опрессовки. В данном районе закрытая схема теплоснабжения. Невозможно провести испытания сетей без отключения горячего водоснабжения. Работы согласованы с администрацией и предусмотрены графиком», — сообщили в ЕТК.

Ранее агентство писало, что с 11 мая в Свердловской области началось поэтапное отключение отопления после чего свердловские энергетики начнут подготовку к опрессовкам. Первый этап стартует 17 мая и продлится три дня без отключения горячего водоснабжения.