10 июня 2022
09 июня 2022

В Нижневартовске пенсионерка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Самоубийство. Нижневартовск, многоэтажка
Жительница Нижневартовска выпала из окна 7 этажа Фото:

В Нижневартовске из окна седьмого этажа жилого дома выпала 63-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Падение из окна произошло 10 июня. Женщина 1959 года рождения выпала из окна седьмого этажа дома по адресу ул. Интернациональная, д. 47», — сообщили в ведомстве. Пенсионерка скончалась.

Ранее URA.RU рассказывало о падении из окна в Сургуте. Мужчина упал с 11-го этажа и скончался на месте.

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В Нижневартовске из окна седьмого этажа жилого дома выпала 63-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Падение из окна произошло 10 июня. Женщина 1959 года рождения выпала из окна седьмого этажа дома по адресу ул. Интернациональная, д. 47», — сообщили в ведомстве. Пенсионерка скончалась. Ранее URA.RU рассказывало о падении из окна в Сургуте. Мужчина упал с 11-го этажа и скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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