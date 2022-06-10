В Нижневартовске пенсионерка выпала из окна

Жительница Нижневартовска выпала из окна 7 этажа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске из окна седьмого этажа жилого дома выпала 63-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Падение из окна произошло 10 июня. Женщина 1959 года рождения выпала из окна седьмого этажа дома по адресу ул. Интернациональная, д. 47», — сообщили в ведомстве. Пенсионерка скончалась.

Ранее URA.RU рассказывало о падении из окна в Сургуте. Мужчина упал с 11-го этажа и скончался на месте.