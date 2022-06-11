Военные РФ уничтожили пункт иностранных наемников на Украине

Российские военные уничтожили базу наемников высокоточными ракетами, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харьковской области. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, за прошедшие сутки поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов ЛНР, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», добавили в Минобороны.

Спецоперация на Украине проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. По сообщениям Минобороны, ВС РФ успешно выполняют боевые задачи по демилитаризации страны. Ранее URA.RU сообщало, что более половины, примерно 60%, ранений мирные жители ДНР получают от наемных иностранных снайперов.

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