Герой РФ: 60% ранений жители ДНР получают от снайперов-наемников

10 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Мирные жители Украины чаще всего страдают от рук снайперов-наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 60% ранений мирные жители ДНР получают от наемных иностранных снайперов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал участник афганской и чеченских войн, Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Следственный комитет РФ установил, что более 60% ранений, полученных мирными жителями ДНР, было сделано из винтовочного оружия снайперов в тех районах, где работали наемники. Такие люди едут туда как на „сафари“ и убивают по сути чужих для них по вере, культуре людей, поэтому им все равно, кого убрать, девочку, бабушку, женщину, старика, никакого сожаления у них к ним нет. Это еще раз показывает, что никаким оправданиям действия наемников не подлежат. Они едут не ради идеи, чтобы помочь ВСУ, а ради денег и чтобы получить удовольствие от стрельбы», — объяснил Сергей Липовой. По словам Героя России, иностранные наемники прибывают на Украину в частном порядке. «Страны, отправлявшие на Украину наемников, некоторым давали специальные распоряжения: ты едешь как частное физическое лицо, можешь совершать преступления, за которые в своей стране отвечать не будешь. То есть, они ехали не как партизаны, а подпольно. То, что троих приговорили к смертной казни, абсолютно правильно, это сейчас чисто политический вопрос, чтобы дать понять всем, кто еще мечтает поехать на Украину, что с ними будет то же самое — расстреляют и все. Они являются военными преступниками, они совершают преступления на территории другого государства и это государство их судит по своим законам», — подчеркнул Липовой. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Более 60% ранений мирные жители ДНР получают от наемных иностранных снайперов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал участник афганской и чеченских войн, Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. «Следственный комитет РФ установил, что более 60% ранений, полученных мирными жителями ДНР, было сделано из винтовочного оружия снайперов в тех районах, где работали наемники. Такие люди едут туда как на „сафари“ и убивают по сути чужих для них по вере, культуре людей, поэтому им все равно, кого убрать, девочку, бабушку, женщину, старика, никакого сожаления у них к ним нет. Это еще раз показывает, что никаким оправданиям действия наемников не подлежат. Они едут не ради идеи, чтобы помочь ВСУ, а ради денег и чтобы получить удовольствие от стрельбы», — объяснил Сергей Липовой. По словам Героя России, иностранные наемники прибывают на Украину в частном порядке. «Страны, отправлявшие на Украину наемников, некоторым давали специальные распоряжения: ты едешь как частное физическое лицо, можешь совершать преступления, за которые в своей стране отвечать не будешь. То есть, они ехали не как партизаны, а подпольно. То, что троих приговорили к смертной казни, абсолютно правильно, это сейчас чисто политический вопрос, чтобы дать понять всем, кто еще мечтает поехать на Украину, что с ними будет то же самое — расстреляют и все. Они являются военными преступниками, они совершают преступления на территории другого государства и это государство их судит по своим законам», — подчеркнул Липовой. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов.