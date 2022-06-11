Китай отказался выслушивать позицию Зеленского

Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского, сообщают в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре. Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований США Оливия Энос.

«Зеленский выступает на Shangri La Dialogue 2022. Китайская делегация вышла», — написала Энос в Twitter (заблокирован в РФ).

На территории Украины проводится специальная операция России по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР. Китайские граждане неоднократно восхищались стойкостью России перед санкционным давлением западных стран. В свое время Китай также смог использовать санкционный режим для выработки собственной стратегии экономического успеха, сообщает РАПСИ.

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