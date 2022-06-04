Китайцы восхитились ответом России на санкции Запада

Китайские пользователи впечатлились поведением России в условиях западных санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Читателей китайского издания «Гуаньча» восхитило то, с какой стойкостью российская экономика выдерживает санкционное давление Запада. Так пользователи отреагировали на заявления экономического обозревателя британской газеты The Guardian о том, что РФ побеждает в экономической войне, развязанной западными странами.

«Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а ее экономика становится все лучше и лучше», — написал один из пользователей. «Не могу не показать большой палец вверх: Россия действительно умеет бороться!», — поддержал его другой читатель.

Другие же комментаторы высмеяли действия Запада, которые вредят самим «недружественным» к России странам. «Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация», — отметил один из пользователей.

Особое удивление у читателей вызвало то, с какой решимостью США вводят губительные для своей экономики ограничения. «Соединенные Штаты самодовольны, они переоценивают себя и недооценивают Россию, они настолько высокомерные, что действительно думают, что мир будет делать все, что они захотят», — заявил комментатор. «Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене», — добавил другой.

Страны Запада ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжает с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России, передает RT.

По словам главы РФ, антироссийские ограничения имеют негативные последствия и для самих западных государств. Так, например, представители Белого дома объявили о начале худшего энергетического кризиса в США за последние 50 лет, а жители страны публично заявляли о провале политики американского президента Джо Байдена из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и дефицита продуктов.

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