В ХМАО начнут делать патриотическую одежду на замену Zara и H&M

Предприниматели запускают линию одежды под брендом ZАНАVЕС Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматели из ХМАО планируют запустить производство одежды с патриотической символикой, по качеству не уступающей ушедшим западным брендам. О презентации новой коллекции сообщает компания ZАНАVЕС на своем сайте.

«Мы выпустили 10 тыс. единиц одежды, порядка сорока позиций на территории России. Сейчас мы строим производство в Ханты-Мансийске, чтобы наладить массовый выпуск одежды, способной, без потери качества, заменить ушедшие с российского рынка бренды Zara и H&M», — сообщил корреспонденту URA.RU предприниматель Роман Кобцев.

Он рассказал, что 12 июня состоится презентация премиум-коллекции одежды для патриотов, а в скором времени начнется массовый выпуск одежды. Проведены переговоры с директором департамента промышленности ХМАО, в рамках программы импортозамещения достигнуты договоренности о запуске производства в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Кроме патриотической символики, коллекция обладает интересной особенностью. Это первая цифровая коллекция одежды в России. Купив одежду люди смогут реализовать себя в цифровом мире с помощью NFT-технологий.

Ранее URA.RU рассказало о дизайнере Анне Тарасенко из Излучинска. Женщина производит детскую одежду, призванную заменить ушедшие бренды. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: занимаются производством одежды, создают новые лекарственные препараты и др. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

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