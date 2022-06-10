10 июня 2022

Путин одобрил идею депутата Бурматова о приютах для животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Бурматова с политтехнологами. Челябинск, бурматов владимир
Парламентарий сосредоточился на защите интересов животных Фото:

Законопроект депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова об упрощении строительства приютов для животных подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил парламентарий на своей странице в соцсетях.

«Президент подписал наш законопроект, упрощающий строительство приютов для безнадзорных животных и позволяющий по упрощенной процедуре выделять им землю и подводить коммуникации. Строить приюты станет дешевле, быстрее и проще. Всем спасибо кто нас поддерживал (и президенту в первую очередь)», — указал Бурматов на своей официальной странице в telegram-канале.

Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался экологией, в данный момент парламентарий сосредоточился на защите животных. Кроме продвижения законопроектов, облегчающих жизнь приютов, он дает практические советы для владельцев собак. Однажды он даже дал мастер-класс по приготовлению сухого корма из доступных ингредиентов.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Законопроект депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова об упрощении строительства приютов для животных подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил парламентарий на своей странице в соцсетях. «Президент подписал наш законопроект, упрощающий строительство приютов для безнадзорных животных и позволяющий по упрощенной процедуре выделять им землю и подводить коммуникации. Строить приюты станет дешевле, быстрее и проще. Всем спасибо кто нас поддерживал (и президенту в первую очередь)», — указал Бурматов на своей официальной странице в telegram-канале. Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался экологией, в данный момент парламентарий сосредоточился на защите животных. Кроме продвижения законопроектов, облегчающих жизнь приютов, он дает практические советы для владельцев собак. Однажды он даже дал мастер-класс по приготовлению сухого корма из доступных ингредиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...