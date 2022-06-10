Путин одобрил идею депутата Бурматова о приютах для животных

Парламентарий сосредоточился на защите интересов животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законопроект депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова об упрощении строительства приютов для животных подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил парламентарий на своей странице в соцсетях.

«Президент подписал наш законопроект, упрощающий строительство приютов для безнадзорных животных и позволяющий по упрощенной процедуре выделять им землю и подводить коммуникации. Строить приюты станет дешевле, быстрее и проще. Всем спасибо кто нас поддерживал (и президенту в первую очередь)», — указал Бурматов на своей официальной странице в telegram-канале.

Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался экологией, в данный момент парламентарий сосредоточился на защите животных. Кроме продвижения законопроектов, облегчающих жизнь приютов, он дает практические советы для владельцев собак. Однажды он даже дал мастер-класс по приготовлению сухого корма из доступных ингредиентов.