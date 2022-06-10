Путин одобрил идею депутата Бурматова о приютах для животных

Законопроект депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова об упрощении строительства приютов для животных подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил парламентарий на своей странице в соцсетях.
«Президент подписал наш законопроект, упрощающий строительство приютов для безнадзорных животных и позволяющий по упрощенной процедуре выделять им землю и подводить коммуникации. Строить приюты станет дешевле, быстрее и проще. Всем спасибо кто нас поддерживал (и президенту в первую очередь)», — указал Бурматов на своей официальной странице в telegram-канале.
Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался экологией, в данный момент парламентарий сосредоточился на защите животных. Кроме продвижения законопроектов, облегчающих жизнь приютов, он дает практические советы для владельцев собак. Однажды он даже дал мастер-класс по приготовлению сухого корма из доступных ингредиентов.
Законопроект депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова об упрощении строительства приютов для животных подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил парламентарий на своей странице в соцсетях. «Президент подписал наш законопроект, упрощающий строительство приютов для безнадзорных животных и позволяющий по упрощенной процедуре выделять им землю и подводить коммуникации. Строить приюты станет дешевле, быстрее и проще. Всем спасибо кто нас поддерживал (и президенту в первую очередь)», — указал Бурматов на своей официальной странице в telegram-канале. Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался экологией, в данный момент парламентарий сосредоточился на защите животных. Кроме продвижения законопроектов, облегчающих жизнь приютов, он дает практические советы для владельцев собак. Однажды он даже дал мастер-класс по приготовлению сухого корма из доступных ингредиентов.