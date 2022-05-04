Депутат Бурматов требует запретить вырывать котам когти

По мнению Бурматова, такие операции делают из животного инвалида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов требует на законодательном уровне запретить операции, калечащие животных. К числу таких операций, к примеру, относятся подрезание голосовых связок или удаление когтя вместе с фалангой пальца, которую порой делают котам и кошкам.

«Это фактически делает из животного инвалида и в большинстве ветклиник такие манипуляции запрещены. При этом „доброму“ хозяину не составит труда найти ветеринара, который за деньги исполнит любую прихоть владельца», — заявил Бурматов «Парламентской газете».

Депутат отметил, что уже есть статья УК РФ, где прописаны меры за жестокое обращение с животными. Но конкретного перечня, за что может последовать наказание, нет.

Сам Бурматов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Госдумы. В прежнем созыве он занимался именно экологией, а сейчас сосредоточился на защите животных. Он также дает практические советы владельцам собак. К примеру, заявил, что собак не надо кормить картошкой, а однажды показал мастер-класс по изготовлению сухого корма.