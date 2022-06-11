В Евросоюзе определились, когда решат судьбу Украины

Евросоюз закончит составлять заключение по заявке Украины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

К концу следующей недели Евросоюз даст оценку по вступлению Украины в объединение. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вы много сделали для укрепления верховенства закона, но еще нужно провести реформы, например, для борьбы с коррупцией. Сегодняшнее обсуждение позволит нам завершить оценку к концу следующей недели. Мы работали день и ночь над этим», — цитирует Bloomberg фон дер Ляйен. Ожидается, что Украине 17 июня порекомендуют предоставить статус кандидата на вступление при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией, отмечает издание со ссылкой на источники.

Глава Еврокомиссии 11 июня посетила Киев для переговоров по заявке Украины на членство, сообщает деловое издание «Взгляд». Также планируется, что стороны обсудят помощь ЕС Украине по возмещению ущерба, передает «Царьград»

Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому не получится ускорить вступление Украины.