Врач Крючков заявил о потере контроля над оспой обезьян в мире

11 июня 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

В Европе и Северной Америке нет контроле над распространением оспы обезьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, что распространение оспы обезьян в Европе и Северной Америке не находится под контролем специалистов. Об этом в беседе с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее в ВОЗ заявили, что за неделю в мире выявлено 505 случаев заболеваний оспой обезьян. Больше всего заразившихся в Великобритании — 321. Эксперты предполагают, что подобное распространение оспы обезьян говорит о неожиданном появлении для ряда стран. Также есть вероятность скрытой передачи инфекции. «Пока на уровне Европы контроля оспы обезьян нет. В Северной Америке тоже. Уже можно сказать об этом, потому что за счет Канады не контролируют. Другое дело, что эту ситуацию можно будет взять под контроль, хотя это теперь будет сложно. Если бы на начальных стадиях действовали жестче, было бы лучше», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что у западных специалистов изначально были рекомендации, чтобы не было серьезных противоэпидемических ограничений. «Были рекомендации с самого начала, и до сих пор действуют, что не надо изолировать окружение. Я против такого подхода не потому, что мы окружение изолируем, а потому что мы остаточные случаи эффективно убираем. Понятно, что и противодействие можно вызвать, тем более на фоне коронавируса, но на горьком опыте мы должны были научится это делать с самого начала. Тогда потом не придется жесткие масштабные меры вводить», — уточнил собеседник агентства. При этом нельзя сказать, что нынешняя вспышка является началом большой пандемии, подчеркнул Крючков. «До коронавируса это сильно не дотягивает, но все равно многие пишут, что пандемию можно объявлять. Я с этим не согласен. С коронавирусом был согласен еще в начале января 2020 года, когда из Китая появилась информация, уже было понятно. Здесь не та ситуация. Но все равно, это вспышка серьезная и не контролируется», — заключил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, что распространение оспы обезьян в Европе и Северной Америке не находится под контролем специалистов. Об этом в беседе с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее в ВОЗ заявили, что за неделю в мире выявлено 505 случаев заболеваний оспой обезьян. Больше всего заразившихся в Великобритании — 321. Эксперты предполагают, что подобное распространение оспы обезьян говорит о неожиданном появлении для ряда стран. Также есть вероятность скрытой передачи инфекции. «Пока на уровне Европы контроля оспы обезьян нет. В Северной Америке тоже. Уже можно сказать об этом, потому что за счет Канады не контролируют. Другое дело, что эту ситуацию можно будет взять под контроль, хотя это теперь будет сложно. Если бы на начальных стадиях действовали жестче, было бы лучше», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что у западных специалистов изначально были рекомендации, чтобы не было серьезных противоэпидемических ограничений. «Были рекомендации с самого начала, и до сих пор действуют, что не надо изолировать окружение. Я против такого подхода не потому, что мы окружение изолируем, а потому что мы остаточные случаи эффективно убираем. Понятно, что и противодействие можно вызвать, тем более на фоне коронавируса, но на горьком опыте мы должны были научится это делать с самого начала. Тогда потом не придется жесткие масштабные меры вводить», — уточнил собеседник агентства. При этом нельзя сказать, что нынешняя вспышка является началом большой пандемии, подчеркнул Крючков. «До коронавируса это сильно не дотягивает, но все равно многие пишут, что пандемию можно объявлять. Я с этим не согласен. С коронавирусом был согласен еще в начале января 2020 года, когда из Китая появилась информация, уже было понятно. Здесь не та ситуация. Но все равно, это вспышка серьезная и не контролируется», — заключил кандидат медицинских наук.