Путин одобрил новую льготу для детей в России

Дети до семи лет в России получат право бесплатно ездить в пригородных электричках. Соответствующий закон подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер», — пишет ТАСС. Ранее подобная льгота распространялась только на малолетних пассажиров городского общественного транспорта.
В настоящее время проезд детей от пяти до семи лет в электричках должен оплачиваться в полном объеме. В половине регионов России для детей предусмотрена скидка на билеты.
Ранее новую детскую льготу одобрили депутаты Госдумы. Изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал