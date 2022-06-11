Путин одобрил новую льготу для детей в России

11 июня 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Дети до семи лет будут бесплатно ездить в электричках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дети до семи лет в России получат право бесплатно ездить в пригородных электричках. Соответствующий закон подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер», — пишет ТАСС. Ранее подобная льгота распространялась только на малолетних пассажиров городского общественного транспорта. В настоящее время проезд детей от пяти до семи лет в электричках должен оплачиваться в полном объеме. В половине регионов России для детей предусмотрена скидка на билеты. Ранее новую детскую льготу одобрили депутаты Госдумы. Изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дети до семи лет в России получат право бесплатно ездить в пригородных электричках. Соответствующий закон подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер», — пишет ТАСС. Ранее подобная льгота распространялась только на малолетних пассажиров городского общественного транспорта. В настоящее время проезд детей от пяти до семи лет в электричках должен оплачиваться в полном объеме. В половине регионов России для детей предусмотрена скидка на билеты. Ранее новую детскую льготу одобрили депутаты Госдумы. Изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ».