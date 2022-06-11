Путин одобрил новую льготу для детей в России

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Виды Краснокамска. Пермь, электропоезд ласточка, электропоезд, железная дорога
Дети до семи лет будут бесплатно ездить в электричках Фото:

Дети до семи лет в России получат право бесплатно ездить в пригородных электричках. Соответствующий закон подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер», — пишет ТАСС. Ранее подобная льгота распространялась только на малолетних пассажиров городского общественного транспорта.

В настоящее время проезд детей от пяти до семи лет в электричках должен оплачиваться в полном объеме. В половине регионов России для детей предусмотрена скидка на билеты.

Ранее новую детскую льготу одобрили депутаты Госдумы. Изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ».

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Дети до семи лет в России получат право бесплатно ездить в пригородных электричках. Соответствующий закон подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер», — пишет ТАСС. Ранее подобная льгота распространялась только на малолетних пассажиров городского общественного транспорта. В настоящее время проезд детей от пяти до семи лет в электричках должен оплачиваться в полном объеме. В половине регионов России для детей предусмотрена скидка на билеты. Ранее новую детскую льготу одобрили депутаты Госдумы. Изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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