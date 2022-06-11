Житель Нового Уренгоя справил нужду на автомобиль

Во дворе дома №13 на Ленинградской улице в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Пост и видео очевидца опубликованы в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такие люди тоже имеются в этом городе. Если ты это читаешь, в тебе мужского нет», — пишет автор поста.
Под публикацией набралось несколько десятков возмущенных комментариев. «Город превращается в какую-то помойку», — написал пользователь Виталий Риддик. «Я даже свою собаку отучила на колеса машины это делать, а тут человек», — поделилась Ангелина Ощепкова. Пользователи также предположили, что это был подросток. «Коротышка какой-то, это ребенок скорей всего. На подвиги потянуло», — прокомментировал пост Алексей Вишленков.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на детской площадке вандалы повредили фигуру Нюши из «Смешариков». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Гаранин.
Скрин видео очевидца
«ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»
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Во дворе дома №13 на Ленинградской улице в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Пост и видео очевидца опубликованы в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такие люди тоже имеются в этом городе. Если ты это читаешь, в тебе мужского нет», — пишет автор поста. Под публикацией набралось несколько десятков возмущенных комментариев. «Город превращается в какую-то помойку», — написал пользователь Виталий Риддик. «Я даже свою собаку отучила на колеса машины это делать, а тут человек», — поделилась Ангелина Ощепкова. Пользователи также предположили, что это был подросток. «Коротышка какой-то, это ребенок скорей всего. На подвиги потянуло», — прокомментировал пост Алексей Вишленков. В пресс-службу УМВД по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на детской площадке вандалы повредили фигуру Нюши из «Смешариков». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Гаранин.