Житель Нового Уренгоя справил нужду на автомобиль

Под постом пользователи оставили несколько десятков возмущенных комментариев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во дворе дома №13 на Ленинградской улице в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Пост и видео очевидца опубликованы в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие люди тоже имеются в этом городе. Если ты это читаешь, в тебе мужского нет», — пишет автор поста.

Под публикацией набралось несколько десятков возмущенных комментариев. «Город превращается в какую-то помойку», — написал пользователь Виталий Риддик. «Я даже свою собаку отучила на колеса машины это делать, а тут человек», — поделилась Ангелина Ощепкова. Пользователи также предположили, что это был подросток. «Коротышка какой-то, это ребенок скорей всего. На подвиги потянуло», — прокомментировал пост Алексей Вишленков.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на детской площадке вандалы повредили фигуру Нюши из «Смешариков». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Гаранин.

Скрин видео очевидца «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»