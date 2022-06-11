11 июня 2022
10 июня 2022

В Перми стартовало празднование Дня города. Фото, видео

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Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь, тянет тележку, день города
По традиции, начало празднования Дня города прошло в сквере Татищева Фото:

В Перми стартовало празднование Дня города. Концерт в честь начала праздника прошел в ночь с 11 на 12 мая в сквере имени основателя Перми Василия Татищева. Этой традиции уже шесть лет.

В канун 300-летия края, на праздничном концерте выступили пермские музыкальные коллективы «Твоя группа», «Хэппи», пермский ансамбль «Воскресенье». Пермяков также поздравил глава города Алексей Демкин. В своей речи он поблагодарил пермяков за активную позицию: «Мы вместе с вами меняем этот город, вы видите как он преображается. Мы строим новые школы, детские сады, ремонтируем дворцы, строим новые дороги, то есть меняем жизнь к лучшему. Но основная ценность нашего города — это наши люди, они создают этот пульс нашего города. Он в вашей кипящей энергии. Я благодарю всех за вашу активную позицию».

Также на мероприятии работали интерактивные зоны «Мастера игры», огненное шоу, чеканка монет с логотипом «Пермь-300», площадка клуба исторической реконструкции «Варяг». Закончилось мероприятие отчетом до начала празднования 300-летия Перми.

Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь
В сквере Татищева выступили творческие коллективы Перми
Фото:
Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь
Мэр Перми Алексей Демкин посетил мероприятие, посвященное началу празднования Дня города
Фото:
Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь
На мероприятии работали разные интерактивные площадки
Фото:
Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь
Концерт посвященный началу празднования Дня города Перми
Фото:

Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь
Традиции отмечать начало Дня города в сквере имени Татищева уже 6 лет
Фото:

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В Перми стартовало празднование Дня города. Концерт в честь начала праздника прошел в ночь с 11 на 12 мая в сквере имени основателя Перми Василия Татищева. Этой традиции уже шесть лет. В канун 300-летия края, на праздничном концерте выступили пермские музыкальные коллективы «Твоя группа», «Хэппи», пермский ансамбль «Воскресенье». Пермяков также поздравил глава города Алексей Демкин. В своей речи он поблагодарил пермяков за активную позицию: «Мы вместе с вами меняем этот город, вы видите как он преображается. Мы строим новые школы, детские сады, ремонтируем дворцы, строим новые дороги, то есть меняем жизнь к лучшему. Но основная ценность нашего города — это наши люди, они создают этот пульс нашего города. Он в вашей кипящей энергии. Я благодарю всех за вашу активную позицию». Также на мероприятии работали интерактивные зоны «Мастера игры», огненное шоу, чеканка монет с логотипом «Пермь-300», площадка клуба исторической реконструкции «Варяг». Закончилось мероприятие отчетом до начала празднования 300-летия Перми.
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