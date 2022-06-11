Члены ЕС призывают Запад «подарить» Украине ядерные боеголовки

12 июня 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Запад имеет возможность направить Украине ядерные боеголовки, уверен Радослав Сикорский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский. «Запад может «подарить» Украине ядерные боеголовки, чтобы она «могла защитить свою независимость», — заявил в эфире «Эспрессо» польский политик Сикорский. Он уверен, что Запад имеет такую возможность, а Украине такая помощь необходима. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ВС РФ в этом случае будет «наносить удары по тем объектам, по которым пока не наносит». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский. «Запад может «подарить» Украине ядерные боеголовки, чтобы она «могла защитить свою независимость», — заявил в эфире «Эспрессо» польский политик Сикорский. Он уверен, что Запад имеет такую возможность, а Украине такая помощь необходима. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ВС РФ в этом случае будет «наносить удары по тем объектам, по которым пока не наносит».