СМИ: VIP-чиновники ДНР и ЛНР готовятся идти в российскую власть

12 июня 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Госдума РФ может пополниться чиновниками из ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае присоединения ДНР и ЛНР к России Государственная Дума и Совет Федерации пополнится новыми депутатами и сенаторами от этих территорий. Об этом сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам инсайдера, в случае с ДНР в российскую власть, прежде всего, попадут люди из команды главы республики Дениса Пушилина. «В свое время в [Государственную] Думу и на сенаторские должности от Крыма пошли люди [главы Крыма Сергея] Аксенова: Сергей Цеков стал сенатором, Андрей Козенко и Михаил Шеремет — депутатами. Тоже самое повторится и в Донецке. Кандидатами в депутаты и в сенаторы будут, прежде всего, люди Пушилина. Например, ими могут стать нынешний министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова или депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина», — говорится в материале. Источник подчеркнул, что подобные перестановки произойдут только в случае избрания чиновников населением. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, а также поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. В Софеде предполагают, что референдумы о присоединении ЛНР и ДНР пройдут до конца 2022 года. Пушилин отмечал, что это возможно только после восстановления конституционных границ республик. В Кремле добавили, что решение о вступлении ДНР и ЛНР должны принимать их жители в ходе референдумов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В случае присоединения ДНР и ЛНР к России Государственная Дума и Совет Федерации пополнится новыми депутатами и сенаторами от этих территорий. Об этом сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам инсайдера, в случае с ДНР в российскую власть, прежде всего, попадут люди из команды главы республики Дениса Пушилина. «В свое время в [Государственную] Думу и на сенаторские должности от Крыма пошли люди [главы Крыма Сергея] Аксенова: Сергей Цеков стал сенатором, Андрей Козенко и Михаил Шеремет — депутатами. Тоже самое повторится и в Донецке. Кандидатами в депутаты и в сенаторы будут, прежде всего, люди Пушилина. Например, ими могут стать нынешний министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова или депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина», — говорится в материале. Источник подчеркнул, что подобные перестановки произойдут только в случае избрания чиновников населением. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, а также поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. В Софеде предполагают, что референдумы о присоединении ЛНР и ДНР пройдут до конца 2022 года. Пушилин отмечал, что это возможно только после восстановления конституционных границ республик. В Кремле добавили, что решение о вступлении ДНР и ЛНР должны принимать их жители в ходе референдумов.