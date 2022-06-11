Губернатор Махонин сделал заявление в самый важный для Перми день. Видео

12 июня 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

Глава Прикамья Махонин поздравил пермяков с Днем города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей столицы региона с Днем города. Видеопоздравление появилось в соцсетях губернатора и правительства края. «Поздравляю вас с Днем России и с Днем города Перми. Пермяки и гости краевой столицы видят — город преображается, в нем кипит жизнь», — констатировал Махонин. Глава края поблагодарил каждого пермяка за вклад в благополучие родной земли. Также губернатор сообщил, почему два праздника отмечаются пермяками в один день. «Пермь и весь регион всегда были важной частью страны, опорным краем державы», — заметил он. Кроме этого, Махонин напомнил о предстоящем 300-летии города и рассказал, какие работы ведутся в городе в рамках подготовки к юбилею. Ранее URA.RU сообщало, что празднование Дня города Перми началось в ночь на 12 июня. В сквере имени Татищева горожан приветствовал мэр города Алексей Демкин, выступали музыканты, работали развлекательные площадки. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей столицы региона с Днем города. Видеопоздравление появилось в соцсетях губернатора и правительства края. «Поздравляю вас с Днем России и с Днем города Перми. Пермяки и гости краевой столицы видят — город преображается, в нем кипит жизнь», — констатировал Махонин. Глава края поблагодарил каждого пермяка за вклад в благополучие родной земли. Также губернатор сообщил, почему два праздника отмечаются пермяками в один день. «Пермь и весь регион всегда были важной частью страны, опорным краем державы», — заметил он. Кроме этого, Махонин напомнил о предстоящем 300-летии города и рассказал, какие работы ведутся в городе в рамках подготовки к юбилею. Ранее URA.RU сообщало, что празднование Дня города Перми началось в ночь на 12 июня. В сквере имени Татищева горожан приветствовал мэр города Алексей Демкин, выступали музыканты, работали развлекательные площадки.