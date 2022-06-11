В городе Соликамск (Пермский край) 11 июня в столкновении с грузовиком погиб 42-летний водитель автомобиля УАЗ. О смертельной аварии сообщили в городских соцсетях, факт подтвердили в ГУ МВД Пермского края.
«На перекрестке Соликамское шоссе и улица Лобанова 42-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ „Патриот“, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком „Ман“ под управлением 51-летнего водителя. Водитель внедорожника погиб», — сообщили в полиции. В аварии также пострадали 32-летняя пассажирка и двухлетний ребенок, который был в детском автокресле.
Снимки с места аварии появились в городском паблике «Типичный Соликамск», в соцсети «ВКонтакте». Как прокомментировали аварию многие местные жители, данный перекресток является проблемным. Аварии здесь происходят часто, их количество, якобы, не снизилось после того, как установили светофор.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми автомобиль врезался в столб. Водитель ВАЗ-2110 пытался скрыться от сотрудников полиции и не справился с управлением.
ДТП со смертельным исходом с пермском городе Соликамск 11 июня
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В городе Соликамск (Пермский край) 11 июня в столкновении с грузовиком погиб 42-летний водитель автомобиля УАЗ. О смертельной аварии сообщили в городских соцсетях, факт подтвердили в ГУ МВД Пермского края. «На перекрестке Соликамское шоссе и улица Лобанова 42-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ „Патриот“, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком „Ман“ под управлением 51-летнего водителя. Водитель внедорожника погиб», — сообщили в полиции. В аварии также пострадали 32-летняя пассажирка и двухлетний ребенок, который был в детском автокресле. Снимки с места аварии появились в городском паблике «Типичный Соликамск», в соцсети «ВКонтакте». Как прокомментировали аварию многие местные жители, данный перекресток является проблемным. Аварии здесь происходят часто, их количество, якобы, не снизилось после того, как установили светофор. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми автомобиль врезался в столб. Водитель ВАЗ-2110 пытался скрыться от сотрудников полиции и не справился с управлением.