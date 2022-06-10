Заметив подозрительный автомобиль, сотрудники полиции подали сигнал об остановке транспортного средства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов, рассказали URA.RU в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

Подозрительный автомобиль заметил наряд ДПС, но водитель проигнорировал требования об остановке. «За легковушкой было организовано преследование. В 19:12, двигаясь по шоссе Космонавтов возле дома 323 (по предварительной информации), автомобиль ВАЗ 21102 допустил наезд на препятствие — световую опору слева, по ходу движения», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель 1974 года рождения получил травмы. Было установлено, что нарушитель никогда не получал водительское удостоверение и в 2001 году привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае. Житель Перми задолжал судебным приставам более 100 тысяч рублей — на такую сумму накопился штраф за его нарушения ПДД. Когда его хотел остановить патруль ДПС, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться.

О ДТП в соцсетях сообщили пермяки Фото: группа «М DПС Пермский Край» в соцсети «Вконтакте»

После медосвидетельствования стало ясно — водитель пьян Фото: группа «М DПС Пермский Край» в соцсети «Вконтакте»