10 июня 2022

В Перми водитель въехал в столб, скрываясь от погони. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Заметив подозрительный автомобиль, сотрудники полиции подали сигнал об остановке транспортного средства Фото:

Скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов, рассказали URA.RU в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

Подозрительный автомобиль заметил наряд ДПС, но водитель проигнорировал требования об остановке. «За легковушкой было организовано преследование. В 19:12, двигаясь по шоссе Космонавтов возле дома 323 (по предварительной информации), автомобиль ВАЗ 21102 допустил наезд на препятствие — световую опору слева, по ходу движения», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель 1974 года рождения получил травмы. Было установлено, что нарушитель никогда не получал водительское удостоверение и в 2001 году привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае. Житель Перми задолжал судебным приставам более 100 тысяч рублей — на такую сумму накопился штраф за его нарушения ПДД. Когда его хотел остановить патруль ДПС, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться.

О ДТП в соцсетях сообщили пермяки
Фото:
После медосвидетельствования стало ясно — водитель пьян
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Скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов, рассказали URA.RU в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Подозрительный автомобиль заметил наряд ДПС, но водитель проигнорировал требования об остановке. «За легковушкой было организовано преследование. В 19:12, двигаясь по шоссе Космонавтов возле дома 323 (по предварительной информации), автомобиль ВАЗ 21102 допустил наезд на препятствие — световую опору слева, по ходу движения», — пояснили в ведомстве. В результате ДТП водитель 1974 года рождения получил травмы. Было установлено, что нарушитель никогда не получал водительское удостоверение и в 2001 году привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о другом случае. Житель Перми задолжал судебным приставам более 100 тысяч рублей — на такую сумму накопился штраф за его нарушения ПДД. Когда его хотел остановить патруль ДПС, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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