Крупнейший российский банк снизил ставки по потребкредитам в связи с понижением ставки ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Минимальная базовая ставка составит 14,9% годовых, сообщается на официальном сайте банка.

«Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых», — сообщается на сайте банка.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что улучшение условий кредитования стало реакцией банка на решение ЦБ об очередном снижении ключевой ставки. «Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным», — цитирует Широкова пресс-служба Сбера.

Ранее, 10 июня, Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Это произошло после того, как ставка достигла своего максимума в феврале 2022 года, тогда ее значение достигало 20%. Позже ключевая ставка начала постепенно снижаться.