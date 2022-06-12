Российский Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Минимальная базовая ставка составит 14,9% годовых, сообщается на официальном сайте банка.
«Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых», — сообщается на сайте банка.
Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что улучшение условий кредитования стало реакцией банка на решение ЦБ об очередном снижении ключевой ставки. «Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным», — цитирует Широкова пресс-служба Сбера.
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Российский Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Минимальная базовая ставка составит 14,9% годовых, сообщается на официальном сайте банка. «Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых», — сообщается на сайте банка. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что улучшение условий кредитования стало реакцией банка на решение ЦБ об очередном снижении ключевой ставки. «Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным», — цитирует Широкова пресс-служба Сбера. Ранее, 10 июня, Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Это произошло после того, как ставка достигла своего максимума в феврале 2022 года, тогда ее значение достигало 20%. Позже ключевая ставка начала постепенно снижаться.