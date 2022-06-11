Участникам патриотического забега на Уралмаше не хватило футболок

В Екатеринбурге проходит патриотический забег «Za Россию» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге желающих поучаствовать в патриотическом забеге «Za Россию» оказалось больше, чем предполагали организаторы. На мероприятие пришли больше трех тысяч человек, рассказал URA.RU организатор забега, председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.

«Регистрация прошла успешно, единственное, футболок [с логотипом мероприятия] хватило не всем. У нас было 3000 экземпляров, но участников оказалось больше. Забег еще не начался, но по некоторым подсчетам, пришло порядка пяти тысяч человек. Атмосфера праздничная, многие пришли с детьми», — рассказал Володин.

Все регистрационные пакеты участники разобрали еще до начала регистрации — 9:00 часов. «Но все равно первые 500 участников, которые придут к финишу, получат медали, если даже не получили регистрационный пакет», — добавляют в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

Патриотический забег «Za Россию» проходит на Уралмаше и приурочен ко Дню России. Для спортсменов готовили стартовые пакеты с футболками и номерами. Участники стартуют от Фестивальной, 10, а финишируют любители бега у Свердловского государственного областного дворца народного творчества. Ради мероприятия перекрыли главный выезд с Уралмаша. В Екатеринбурге 12 июня проходят и другие праздничные мероприятия. В Историческом сквере пройдет культурная музыкальная программа под названием «Хором славим Россию и город».