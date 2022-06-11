В Екатеринбурге проходит забег «Za Россию» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше проходит патриотический забег «Zа Россию», в котором участвуют около пяти тысяч человек. Маршрут выбран таким образом, чтобы с высоты была видна буква Z — символ военной спецоперации РФ на Украине. Старт посвящен двум событиям — Дню России и предстоящему 235-летию городской думы (будет отмечаться в ноябре 2022-го).

«Для страны это уникальный забег. Такого вы не увидите ни в одном городе», — заверил перед стартом корреспондента URA.RU спикер гордумы Игорь Володин. Ему и другим организаторам пришлось объясняться: те, кто пришел зарегистрироваться на забег с самого утра, обнаружили, что стартовые пакеты с футболками и номерами уже разобрали. По словам Володина, причина в том, что участников гораздо больше, чем планировалось. На акцию позвали не только рядовых горожан, но и региональных чиновников, мэров других городов и председателей дум (откликнулись не все).

В руках у Володина и других участников — российские флаги. Они стартовали в 12:00 на Фестивальной, 10, финишируют — у Свердловского государственного областного дворца народного творчества (Фестивальная, 12). Протяженность трассы составляет четыре километра (пришлось перекрывать улицы). Для первых 500 добежавших закупили памятные медали (с ними проблем не возникло).

По окончании забега там же, на Уралмаше, пройдет концерт Юлии Чичериной. Время его начала — 13:00. В Екатеринбурге 12 июня проходят и другие праздничные мероприятия. В Историческом сквере пройдет культурная музыкальная программа под названием «Хором славим Россию и город».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам