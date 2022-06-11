В центре Екатеринбурга тысячи человек поют в караоке. Видео, фото

12 июня 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Историческом сквере началась культурная музыкальная программа в честь Дня России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге в Историческом сквере началась культурная музыкальная программа «Хором славим Россию и город». Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполняют популярные песни советских и современных авторов, а гости праздника им подпевают, читая слова на большом экране. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Погодка подводит, но настроение у людей праздничное. Хор расположился на ступенях в Историческом сквере, там же разместили большой медиаэкран. На нем транслируют тексты песен, которые исполняют музыканты. Многие смотрят концерт с моста», — рассказывает корреспондент. В Екатеринбурге проходит празднования Дня России. Праздничные мероприятия начались в 12:00 в нескольких районах Екатеринбурга. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», в Историческом сквере выступил сводный хор. В 14:00 на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16:00 программу представит ансамбль танца «Улыбка». URA.RU составило подробную афишу праздничных мероприятий. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в Историческом сквере началась культурная музыкальная программа «Хором славим Россию и город». Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполняют популярные песни советских и современных авторов, а гости праздника им подпевают, читая слова на большом экране. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Погодка подводит, но настроение у людей праздничное. Хор расположился на ступенях в Историческом сквере, там же разместили большой медиаэкран. На нем транслируют тексты песен, которые исполняют музыканты. Многие смотрят концерт с моста», — рассказывает корреспондент. В Екатеринбурге проходит празднования Дня России. Праздничные мероприятия начались в 12:00 в нескольких районах Екатеринбурга. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», в Историческом сквере выступил сводный хор. В 14:00 на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16:00 программу представит ансамбль танца «Улыбка». URA.RU составило подробную афишу праздничных мероприятий.