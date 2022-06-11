11 июня 2022

В центре Екатеринбурга тысячи человек поют в караоке. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва хоров. Екатеринбург
В Историческом сквере началась культурная музыкальная программа в честь Дня России Фото:

В Екатеринбурге в Историческом сквере началась культурная музыкальная программа «Хором славим Россию и город». Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполняют популярные песни советских и современных авторов, а гости праздника им подпевают, читая слова на большом экране. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Погодка подводит, но настроение у людей праздничное. Хор расположился на ступенях в Историческом сквере, там же разместили большой медиаэкран. На нем транслируют тексты песен, которые исполняют музыканты. Многие смотрят концерт с моста», — рассказывает корреспондент.

В Екатеринбурге проходит празднования Дня России. Праздничные мероприятия начались в 12:00 в нескольких районах Екатеринбурга. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», в Историческом сквере выступил сводный хор. В 14:00 на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16:00 программу представит ансамбль танца «Улыбка». URA.RU составило подробную афишу праздничных мероприятий.

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В Екатеринбурге в Историческом сквере началась культурная музыкальная программа «Хором славим Россию и город». Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполняют популярные песни советских и современных авторов, а гости праздника им подпевают, читая слова на большом экране. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Погодка подводит, но настроение у людей праздничное. Хор расположился на ступенях в Историческом сквере, там же разместили большой медиаэкран. На нем транслируют тексты песен, которые исполняют музыканты. Многие смотрят концерт с моста», — рассказывает корреспондент. В Екатеринбурге проходит празднования Дня России. Праздничные мероприятия начались в 12:00 в нескольких районах Екатеринбурга. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», в Историческом сквере выступил сводный хор. В 14:00 на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16:00 программу представит ансамбль танца «Улыбка». URA.RU составило подробную афишу праздничных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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