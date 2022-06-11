Экс-руководителя структуры мэрии Челябинска взяли под стражу

12 июня 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Представители структуры мэрии, по версии следствия, брали взятки от ларечников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курчатовский районный суд 12 июня отправил в СИЗО экс-директора МКУ «Городская среда», подведомственного мэрии Челябинска, Александра Грезева, обвиняемого в получении крупных взяток. Об этом URA.RU сообщил прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко. «Прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Вне изоляции от общества может скрыться и оказать давление на свидетелей по делу, уничтожить доказательства. Грезев обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)», — пояснил URA.RU Ветриченко. Этот же суд 12 июня принял решение о домашнем аресте экс-заместителя директора МКУ Сергея Любимова. Грезев и Любимов задержаны 11 июня по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги они не принимали решение о сносе незаконных киосков. Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Городская среда» отвечает за работу нестационарных торговых объектов. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU заявили, что Грезев и Любимов, а также еще несколько сотрудников МКУ были уволены в конце 2021 года после проверки. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Курчатовский районный суд 12 июня отправил в СИЗО экс-директора МКУ «Городская среда», подведомственного мэрии Челябинска, Александра Грезева, обвиняемого в получении крупных взяток. Об этом URA.RU сообщил прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко. «Прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Вне изоляции от общества может скрыться и оказать давление на свидетелей по делу, уничтожить доказательства. Грезев обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)», — пояснил URA.RU Ветриченко. Этот же суд 12 июня принял решение о домашнем аресте экс-заместителя директора МКУ Сергея Любимова. Грезев и Любимов задержаны 11 июня по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги они не принимали решение о сносе незаконных киосков. Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Городская среда» отвечает за работу нестационарных торговых объектов. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU заявили, что Грезев и Любимов, а также еще несколько сотрудников МКУ были уволены в конце 2021 года после проверки. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.