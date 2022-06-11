В Свердловской области нашли школьниц, избивших сверстницу

В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства нападения на школьницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области прокуратура и следственный комитет начали проверку после сообщения об избиении школьницы сверстницами. Личности нападавших уже установили, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в официальном telegram-канале.

«По предварительной информации, 3 июня две несовершеннолетние девочки заманили свою знакомую в уединенное место, где нанесли ей телесные повреждения, снимая происходящее на видео. Личности несовершеннолетних, участвовавших в данном инциденте, установлены», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, также к расследованию подключился Следственный комитет.

«Организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СКР будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба свердловского управления СКР в официальном telegram-канале.

Происшествие случилось 3 июня в беседке возле карьера под Каменском-Уральским. Увидев, как подростки издеваются, на помощь прибежала младшая сестра избитой школьницы. Она пыталась отговорить обидчиков, но те ее не слушали и продолжили насилие.