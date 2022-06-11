Певица Чичерина выступила на Уралмаше после забега патриотов. Видео, фото

12 июня 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проходит празднование Дня России Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Певица Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге на Уралмаше перед участниками патриотического забега «Za Россию». Обошлось без громких заявлений, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Забег «Za Россию» стартовал на Уралмаше в 12:00, спустя час на сцене появилась певица Юлия Чичерина. В ее репертуаре была военная лирика, выступление продлилось час. Затем певица вместе с организаторами отправилась в местный Дом культуры. Гостей мероприятия, в свою очередь, накормили гречневой кашей, а детям пообещали раздать мороженое. Патриотический забег на Уралмаше приурочен ко Дню России. Организатором концерта, как и забега, стал спикер городской думы Игорь Володин. По его подсчетам, в спортивном мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек. Праздничные мероприятия проходят и в центре Екатеринбурга, там в Историческом сквере выступил сводный хор. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге на Уралмаше перед участниками патриотического забега «Za Россию». Обошлось без громких заявлений, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Забег «Za Россию» стартовал на Уралмаше в 12:00, спустя час на сцене появилась певица Юлия Чичерина. В ее репертуаре была военная лирика, выступление продлилось час. Затем певица вместе с организаторами отправилась в местный Дом культуры. Гостей мероприятия, в свою очередь, накормили гречневой кашей, а детям пообещали раздать мороженое. Патриотический забег на Уралмаше приурочен ко Дню России. Организатором концерта, как и забега, стал спикер городской думы Игорь Володин. По его подсчетам, в спортивном мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек. Праздничные мероприятия проходят и в центре Екатеринбурга, там в Историческом сквере выступил сводный хор.