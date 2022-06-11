В Перми стало больше горожан, которые не рады наплыву туристов

12 июня 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Перми выросло число жителей, которые не рады туристам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми за год увеличилось количество жителей, которые не хотели бы роста туристического потока. Об этом сообщило исследовательское агентство портала Superjob. «Пермь занимает восьмое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов: 41% местных жителей хочет, чтобы в их город увеличился поток туристов. <…> Также 37% опрошенных не хотят, чтобы Пермь посещало больше туристов. Еще 22% респондентов затруднились ответить», — приводит данные опроса пресс-служба. Опрос был проведен с 13 мая по 10 июня 2022 года среди 9 000 жителей старше 18 лет. По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, число пермяков, выступающих за и против туристов, выросло. При этом количество жителей Перми, не желающих увеличения туристического потока, стало больше на 14%, тогда как число сторонников увеличилось всего на 11 пунктов. Ранее URA.RU сообщало, что значительное количество работающих пермяков боится увольнения. Такие страхи имеются почти у трети занятого населения Пермского края. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми за год увеличилось количество жителей, которые не хотели бы роста туристического потока. Об этом сообщило исследовательское агентство портала Superjob. «Пермь занимает восьмое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов: 41% местных жителей хочет, чтобы в их город увеличился поток туристов. <…> Также 37% опрошенных не хотят, чтобы Пермь посещало больше туристов. Еще 22% респондентов затруднились ответить», — приводит данные опроса пресс-служба. Опрос был проведен с 13 мая по 10 июня 2022 года среди 9 000 жителей старше 18 лет. По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, число пермяков, выступающих за и против туристов, выросло. При этом количество жителей Перми, не желающих увеличения туристического потока, стало больше на 14%, тогда как число сторонников увеличилось всего на 11 пунктов. Ранее URA.RU сообщало, что значительное количество работающих пермяков боится увольнения. Такие страхи имеются почти у трети занятого населения Пермского края.