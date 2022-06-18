На трассе в Тюменской области произошло смертельное ДТП из-за косули (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Тюмень-Омск под Голышманово произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda столкнулся с фурой, пытаясь уйти от наезда на косулю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«216 км Тюмень-Омск (Голышмановский) столкновение „Шкода Рапид“ с фурой. Выезд на встречную полосу автомобиля „Шкода“ вследствие того, что стал уходить от наезда на косулю. В результате ДТП водитель „Шкоды“ погиб», — сообщили агентству в региональной Госавтоинспекции.

Там отметили, что «большегруз» полностью сгорел. При этом удалось спасти прицеп.

Ранее URA.RU писало, что на втором километре автодороги Тюмень-Омск погибла семейная пара из ЯНАО. По информации пресс-службы УГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Тойота Камри» выехал в кювет и ударился в дерево.

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельно ДТП с фурой Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области