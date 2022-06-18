18 июня 2022
17 июня 2022

На тюменской трассе водитель погиб, уходя от косули. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в Тюменской области произошло смертельное ДТП из-за косули (архивное фото) Фото:

На трассе Тюмень-Омск под Голышманово произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda столкнулся с фурой, пытаясь уйти от наезда на косулю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«216 км Тюмень-Омск (Голышмановский) столкновение „Шкода Рапид“ с фурой. Выезд на встречную полосу автомобиля „Шкода“ вследствие того, что стал уходить от наезда на косулю. В результате ДТП водитель „Шкоды“ погиб», — сообщили агентству в региональной Госавтоинспекции.

Там отметили, что «большегруз» полностью сгорел. При этом удалось спасти прицеп.

Ранее URA.RU писало, что на втором километре автодороги Тюмень-Омск погибла семейная пара из ЯНАО. По информации пресс-службы УГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Тойота Камри» выехал в кювет и ударился в дерево.

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельно ДТП с фурой
Фото:

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На трассе Тюмень-Омск под Голышманово произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda столкнулся с фурой, пытаясь уйти от наезда на косулю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «216 км Тюмень-Омск (Голышмановский) столкновение „Шкода Рапид“ с фурой. Выезд на встречную полосу автомобиля „Шкода“ вследствие того, что стал уходить от наезда на косулю. В результате ДТП водитель „Шкоды“ погиб», — сообщили агентству в региональной Госавтоинспекции. Там отметили, что «большегруз» полностью сгорел. При этом удалось спасти прицеп. Ранее URA.RU писало, что на втором километре автодороги Тюмень-Омск погибла семейная пара из ЯНАО. По информации пресс-службы УГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Тойота Камри» выехал в кювет и ударился в дерево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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