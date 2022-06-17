В ДТП под Тюменью погибла многодетная пара из ЯНАО. Фото

17 июня 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на втором километре автодороги Тюмень-Омск, около въезда в поселок Андреевский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночью, возле поселка Андреевское, в Тюменской области в результате ДТП погибла семейная пара из Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Происшествие случилось во втором часу ночи на втором километре автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Тойота Камри“ въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли супруги 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка, жители Ноябрьска. », — передает пресс-служба ведомства. У пары осталось четверо детей: самому младшему из них год, а старшему 17 лет. Они находились в поселке Андреевском у бабушки. Стало известно, что перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь. При осмотре салона автомобиля также были найдены бутылки из-под пива. Состояние водителя будет определяться судебно-медицинской экспертизой. В УГИБДД по Тюменской области добавили, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля были тонированы не по ГОСТу. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ночью, возле поселка Андреевское, в Тюменской области в результате ДТП погибла семейная пара из Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Происшествие случилось во втором часу ночи на втором километре автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Тойота Камри“ въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли супруги 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка, жители Ноябрьска. », — передает пресс-служба ведомства. У пары осталось четверо детей: самому младшему из них год, а старшему 17 лет. Они находились в поселке Андреевском у бабушки. Стало известно, что перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь. При осмотре салона автомобиля также были найдены бутылки из-под пива. Состояние водителя будет определяться судебно-медицинской экспертизой. В УГИБДД по Тюменской области добавили, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля были тонированы не по ГОСТу. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.