В ДТП под Тюменью погибла многодетная пара из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП произошло на втором километре автодороги Тюмень-Омск, около въезда в поселок Андреевский Фото:

Ночью, возле поселка Андреевское, в Тюменской области в результате ДТП погибла семейная пара из Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Происшествие случилось во втором часу ночи на втором километре автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Тойота Камри“ въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли супруги 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка, жители Ноябрьска. », — передает пресс-служба ведомства.

У пары осталось четверо детей: самому младшему из них год, а старшему 17 лет. Они находились в поселке Андреевском у бабушки. Стало известно, что перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь. При осмотре салона автомобиля также были найдены бутылки из-под пива. Состояние водителя будет определяться судебно-медицинской экспертизой.

В УГИБДД по Тюменской области добавили, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля были тонированы не по ГОСТу. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.

Фото:
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Ночью, возле поселка Андреевское, в Тюменской области в результате ДТП погибла семейная пара из Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Происшествие случилось во втором часу ночи на втором километре автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Тойота Камри“ въехал в кювет и ударился в дерево. Погибли супруги 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка, жители Ноябрьска. », — передает пресс-служба ведомства. У пары осталось четверо детей: самому младшему из них год, а старшему 17 лет. Они находились в поселке Андреевском у бабушки. Стало известно, что перед поездкой с женой в Тюмень, водитель употреблял алкоголь. При осмотре салона автомобиля также были найдены бутылки из-под пива. Состояние водителя будет определяться судебно-медицинской экспертизой. В УГИБДД по Тюменской области добавили, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля были тонированы не по ГОСТу. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...