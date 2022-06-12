Военный эксперт Коротченко: в РФ необходимо возродить «Смерш»

В СССР «Смерш» пресекал шпионскую, диверсионную и подрывную деятельность разведок других стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России должен появиться орган спецслужбы, каким был «Смерш» в СССР, для ведения борьбы против диверсантов на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской области. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

«Необходимо готовить структуры, которые смогут осуществлять антидиверсионную и противоповстанческую борьбу с украинскими националистами и диверсантами, которые будут засылаться и проводить подрывную деятельность. Необходим некий аналог четвертого главного управления НКВД СССР, который осуществлял бы борьбу, в том числе с украинским национализмом. Мы не знаем в каком виде она будет. Может быть, необходимо в плане исторической преемственности возрождать „Смерш“», — заявил Игорь Коротченко.

Собеседник агентства предположил, что подобная структура может появиться в составе ФСБ РФ. «Эта проблема существует и соответствующие спецслужбы, а также Совет Безопасности России, я полагаю, озабочены ей. Мероприятия должны проводиться и быть готовыми. А это создание специальной структуры. Видимо, она будет входить в состав ФСБ. Оперативно-агентурная работа должна вестись, в том числе, на освобожденных территориях», — уточнил он.

Главное управление контрразведки «Смерш» был создан 19 апреля 1943 года. Это орган появился из бывшего Управления особых отделов НКВД СССР с передачей в ведение Народного комиссариата обороны СССР. Основными задачами структуры были борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью разведок других государств.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее целью является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Новые власти этих территорий объявили о планах стать субъектами РФ. Власти Херсонской области уже приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.

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