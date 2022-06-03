Spiegel: страны Евросоюза ждет «тихий ужас» из-за России

04 июня 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Граждан ЕС ждет ценовой шок из-за решения о поэтапном отказе от российской нефти, объяснил экономист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В странах Евросоюза резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. И все это из-за решения властей ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. «Инфляционное падение будет продолжаться», — заявил Вольф в разговоре с немецким журналом Spiegel. По его мнению, Евросоюз ожидает резкого сокращения покупательной способности граждан. «Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Однако это может увеличить госдолг», — объяснил собеседник издания. Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение компании от SWIFT не повлияет на ее работу, а президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет ограничений вызовет лишь улыбку у президента РФ Владимира Путина. Западные страны начали вводить жесткие ограничения против РФ в связи с началом российской специальной операции по демилитаризации Украины. Как отмечал глава России, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и имеет негативные последствия для экономик самих «недружественных стран». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В странах Евросоюза резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. И все это из-за решения властей ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. «Инфляционное падение будет продолжаться», — заявил Вольф в разговоре с немецким журналом Spiegel. По его мнению, Евросоюз ожидает резкого сокращения покупательной способности граждан. «Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Однако это может увеличить госдолг», — объяснил собеседник издания. Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение компании от SWIFT не повлияет на ее работу, а президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет ограничений вызовет лишь улыбку у президента РФ Владимира Путина. Западные страны начали вводить жесткие ограничения против РФ в связи с началом российской специальной операции по демилитаризации Украины. Как отмечал глава России, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и имеет негативные последствия для экономик самих «недружественных стран».