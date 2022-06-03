03 июня 2022

Spiegel: страны Евросоюза ждет «тихий ужас» из-за России

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Граждан ЕС ждет ценовой шок из-за решения о поэтапном отказе от российской нефти, объяснил экономист Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В странах Евросоюза резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. И все это из-за решения властей ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

«Инфляционное падение будет продолжаться», — заявил Вольф в разговоре с немецким журналом Spiegel. По его мнению, Евросоюз ожидает резкого сокращения покупательной способности граждан.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Однако это может увеличить госдолг», — объяснил собеседник издания.

Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение компании от SWIFT не повлияет на ее работу, а президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет ограничений вызовет лишь улыбку у президента РФ Владимира Путина.

Западные страны начали вводить жесткие ограничения против РФ в связи с началом российской специальной операции по демилитаризации Украины. Как отмечал глава России, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и имеет негативные последствия для экономик самих «недружественных стран».

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В странах Евросоюза резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. И все это из-за решения властей ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. «Инфляционное падение будет продолжаться», — заявил Вольф в разговоре с немецким журналом Spiegel. По его мнению, Евросоюз ожидает резкого сокращения покупательной способности граждан. «Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Однако это может увеличить госдолг», — объяснил собеседник издания. Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение компании от SWIFT не повлияет на ее работу, а президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет ограничений вызовет лишь улыбку у президента РФ Владимира Путина. Западные страны начали вводить жесткие ограничения против РФ в связи с началом российской специальной операции по демилитаризации Украины. Как отмечал глава России, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и имеет негативные последствия для экономик самих «недружественных стран».
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