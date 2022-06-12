Депутат Госдумы призвал повысить налог для богатых в России

12 июня 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Богатые люди должны платить больше налогов, считает Сергей Миронов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Богатые россияне, которые получают более 50 миллионов рублей в год, должны платить повышенные налоги. С таким предложением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые собирают дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны получать 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год», — написал Миронов в своем telegram-канале. Миронов заявил, что обеспеченные люди, которые выводили деньги из страны, могли бы перечислять больше налогов в бюджет РФ. Эти средства можно было потратить на выплату пособий, но теперь иностранные счета богатых россиян заморожены и они не получат деньги обратно в ближайшее время, отметил депутат. С 2021 года россияне с доходами более 5 миллионов рублей платят повышенный налог — 15%. Ранее председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков в разговоре с URA.RU предложил поднять подоходный налог до 20% для россиян с зарплатой более миллиона рублей в месяц. Член Общественной палаты РФ и политик Евгений Нифантьев предлагал поднять налог на 2% для тех, кто получает более 5 миллионов рублей, сообщает Vse42.ru. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Богатые россияне, которые получают более 50 миллионов рублей в год, должны платить повышенные налоги. С таким предложением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые собирают дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны получать 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год», — написал Миронов в своем telegram-канале. Миронов заявил, что обеспеченные люди, которые выводили деньги из страны, могли бы перечислять больше налогов в бюджет РФ. Эти средства можно было потратить на выплату пособий, но теперь иностранные счета богатых россиян заморожены и они не получат деньги обратно в ближайшее время, отметил депутат. С 2021 года россияне с доходами более 5 миллионов рублей платят повышенный налог — 15%. Ранее председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков в разговоре с URA.RU предложил поднять подоходный налог до 20% для россиян с зарплатой более миллиона рублей в месяц. Член Общественной палаты РФ и политик Евгений Нифантьев предлагал поднять налог на 2% для тех, кто получает более 5 миллионов рублей, сообщает Vse42.ru.