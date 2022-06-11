11 июня 2022
10 июня 2022

Губернатор Махонин открыл памятник убитому в Перми князю Романову. Фото, видео

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Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь, день города, пермь 299, открытие памятника махаилу романову
В Перми открыли памятник расстрелянному князю Романову Фото:

В День города в пермском сквере Решетникова открыли бюст последнему князю из царского рода Михаилу Романову, который погиб в Перми в 1918 году. Открытие прошло при участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. О церемонии рассказал собственный корреспондент URA.RU.

«Событие сегодня, этот памятник <…> — это наш святой долг, дань, которую мы отдаем семье Романовых, царской семьей, и не только ей, но и всей истории нашей страны, истории Пермского края, истории Перми», — сказал глава Прикамья на церемонии. Махонин рассказал, что Пермь появилась, как губернский город, благодаря решению монаршей семьи.

Организаторы поблагодарили всех, кто помогал реализовывать идею, создавать и устанавливать памятник. Вместе с пермяками в открытии памятника приняла участие председатель Фонда содействия возрождений традиций милосердия и благотворительности Анна Громова. Памятник хотели установить десятки лет, но идею удалось воплотить лишь в течение последнего года.

Михаил Романов — русский царь, в пользу которого от престола отрекся Николай II, был на троне ровно один день. Затем он также отказался от престола, объяснив это несогласием править без воли народа. После революции 1917 года был сослан в Пермь. Здесь ему разрешили свободное перемещение, однако 12 июня 1918 года группа заговорщиков арестовала князя. В ночь на 13 июня Михаил вместе с его секретарем были вывезены за пределы Перми и застрелены.

Ранее URA.RU сообщало, что столице Прикамья подарили историческое здание. Архитектурный памятник Благородного собрания перешел в собственность города в честь будущего 300-летия.

Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Официальные лица на открытии памятника Михаилу Романову в Перми
Фото:
Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Губернатор Пермского края на открытии памятника Михаилу Романову
Фото:
Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Председатель фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова на открытии памятника Романову в Перми
Фото:
Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Горожане в пермском сквере Решетникова на открытии памятника Михаилу Романову
Фото:
Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Перед открытием памятника князю Михаилу Романову в Перми
Фото:
Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову. Пермь
Памятник расстрелянному в Перми в 1918 году князю Михаилу Романову
Фото:
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В День города в пермском сквере Решетникова открыли бюст последнему князю из царского рода Михаилу Романову, который погиб в Перми в 1918 году. Открытие прошло при участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. О церемонии рассказал собственный корреспондент URA.RU. «Событие сегодня, этот памятник <…> — это наш святой долг, дань, которую мы отдаем семье Романовых, царской семьей, и не только ей, но и всей истории нашей страны, истории Пермского края, истории Перми», — сказал глава Прикамья на церемонии. Махонин рассказал, что Пермь появилась, как губернский город, благодаря решению монаршей семьи. Организаторы поблагодарили всех, кто помогал реализовывать идею, создавать и устанавливать памятник. Вместе с пермяками в открытии памятника приняла участие председатель Фонда содействия возрождений традиций милосердия и благотворительности Анна Громова. Памятник хотели установить десятки лет, но идею удалось воплотить лишь в течение последнего года. Михаил Романов — русский царь, в пользу которого от престола отрекся Николай II, был на троне ровно один день. Затем он также отказался от престола, объяснив это несогласием править без воли народа. После революции 1917 года был сослан в Пермь. Здесь ему разрешили свободное перемещение, однако 12 июня 1918 года группа заговорщиков арестовала князя. В ночь на 13 июня Михаил вместе с его секретарем были вывезены за пределы Перми и застрелены. Ранее URA.RU сообщало, что столице Прикамья подарили историческое здание. Архитектурный памятник Благородного собрания перешел в собственность города в честь будущего 300-летия.
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