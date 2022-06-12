Депутат Госдумы Щапов предложил поднять НДФЛ до 25%

13 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Повышение ставки НДФЛ для богатых решит проблему с неравенством доходов граждан РФ Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Подоходный налог россиян, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, должен составлять 25%. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «Уже сейчас введена очень мягкая прогрессивная шкала НДФЛ. Свыше 5 млн в год ставка составляет 15%. Эта мера уже помогает: деньги целевым образом идут на лечение тяжелобольных детей. Это хороший шаг, он показал свою эффективность, но нужно идти дальше. Нужно ввести более крутую прогрессивную шкалу НДФЛ. С 10 миллионов рублей в год ставка должна составлять 25%», — сказал Михаил Щапов. По мнению политика, повышение НДФЛ для граждан с таким доходом позволит снизить неравенство между жителями страны. «Эта мера позволит решить базовую проблему нашей экономики: огромное неравенство доходов. По мнению многих экспертов оно не только провоцирует социальную напряженность, но и тормозит развитие экономики. Перераспределение доходов от богатых граждан и снижение нагрузки на самые незащищенные слои поможет решить эту проблему», — подчеркнул депутат Госдумы. Сейчас россияне, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог в размере 15%. Все остальные граждане отчисляют 13%. Полученные от повышенной ставки деньги направляются на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Подоходный налог россиян, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, должен составлять 25%. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «Уже сейчас введена очень мягкая прогрессивная шкала НДФЛ. Свыше 5 млн в год ставка составляет 15%. Эта мера уже помогает: деньги целевым образом идут на лечение тяжелобольных детей. Это хороший шаг, он показал свою эффективность, но нужно идти дальше. Нужно ввести более крутую прогрессивную шкалу НДФЛ. С 10 миллионов рублей в год ставка должна составлять 25%», — сказал Михаил Щапов. По мнению политика, повышение НДФЛ для граждан с таким доходом позволит снизить неравенство между жителями страны. «Эта мера позволит решить базовую проблему нашей экономики: огромное неравенство доходов. По мнению многих экспертов оно не только провоцирует социальную напряженность, но и тормозит развитие экономики. Перераспределение доходов от богатых граждан и снижение нагрузки на самые незащищенные слои поможет решить эту проблему», — подчеркнул депутат Госдумы. Сейчас россияне, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог в размере 15%. Все остальные граждане отчисляют 13%. Полученные от повышенной ставки деньги направляются на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.