В Мелитополе (Запорожье) произошел теракт 12 июня, пострадали несколько человек. Об этом рассказал замглавы главы МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Украинцы совершили теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы. Пострадала проходившая мимо девушка, она получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу», — написал Алексей Селиванов в своем telegram-канале. По его словам, также ранен мужчина. Район оцепили, там проводят следственные действия, сообщил Селиванов.
Российская армия взяла под контроль Мелитополь в ходе спецоперации на Украине. Военные РФ освободили большую часть Запорожья и Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!