МВД Запорожья сообщило о теракте в Мелитополе. Есть пострадавшие

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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, скорая помощь, машина скорой помощи, лежачий больной, госпитализация, фельдшер на выезде
Пострадавших доставили в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе (Запорожье) произошел теракт 12 июня, пострадали несколько человек. Об этом рассказал замглавы главы МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Украинцы совершили теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы. Пострадала проходившая мимо девушка, она получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу», — написал Алексей Селиванов в своем telegram-канале. По его словам, также ранен мужчина. Район оцепили, там проводят следственные действия, сообщил Селиванов.

Российская армия взяла под контроль Мелитополь в ходе спецоперации на Украине. Военные РФ освободили большую часть Запорожья и Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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В Мелитополе (Запорожье) произошел теракт 12 июня, пострадали несколько человек. Об этом рассказал замглавы главы МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. «Украинцы совершили теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы. Пострадала проходившая мимо девушка, она получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу», — написал Алексей Селиванов в своем telegram-канале. По его словам, также ранен мужчина. Район оцепили, там проводят следственные действия, сообщил Селиванов. Российская армия взяла под контроль Мелитополь в ходе спецоперации на Украине. Военные РФ освободили большую часть Запорожья и Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.
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