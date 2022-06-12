Вирусолог Волчков рассказал о скрытой атаке COVID-19 на человека

12 июня 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Першение в горле является активацией иммунной системы при попадании COVID в организм Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм человека у ранее переболевших COVID-19 людей, однако человек не осознает, что снова встретился с инфекцией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «В России огромное число людей, которые уже переболели, и не один раз. У некоторых были повторные заражения, некоторые люди не отдавали себе отчет в том, что они встретились с третий раз с вирусом. Это как совсем легкое ОРВИ протекает и люди даже не обращают внимание. Что-то с утра горло прихватило, першит, собственно говоря, это и есть очередная встреча с вирусом, просто иммунная система так работает. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа», — сказал Павел Волчков. Что касается нового варианта «Омикрона», то по словам специалиста, он ничем не грозит России. «Но нужно понимать, что ни один вирус не стоит на месте. Вирус — это наиболее эволюционирующая живая система, поэтому „Омикрон“ будет давать подштаммы, если будет возможность в виде ресурсной базы. Если будет большое количество людей, которые каким-то образом еще не переболели или не вакцинировались, то вирус бы вызвал какую-то очередную волну», — добавил вирусолог. Павел Волчков отметил, что в России пока не предвидится нового подъема заболеваемости COVID. «Пока что неоткуда взяться новой волне, потому что огромное количество людей переболело, а с другой стороны не появился еще один новый штамм, который мог бы это сделать. Суть заключается в том, что российскую популяцию пока удивить нечем», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм человека у ранее переболевших COVID-19 людей, однако человек не осознает, что снова встретился с инфекцией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «В России огромное число людей, которые уже переболели, и не один раз. У некоторых были повторные заражения, некоторые люди не отдавали себе отчет в том, что они встретились с третий раз с вирусом. Это как совсем легкое ОРВИ протекает и люди даже не обращают внимание. Что-то с утра горло прихватило, першит, собственно говоря, это и есть очередная встреча с вирусом, просто иммунная система так работает. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа», — сказал Павел Волчков. Что касается нового варианта «Омикрона», то по словам специалиста, он ничем не грозит России. «Но нужно понимать, что ни один вирус не стоит на месте. Вирус — это наиболее эволюционирующая живая система, поэтому „Омикрон“ будет давать подштаммы, если будет возможность в виде ресурсной базы. Если будет большое количество людей, которые каким-то образом еще не переболели или не вакцинировались, то вирус бы вызвал какую-то очередную волну», — добавил вирусолог. Павел Волчков отметил, что в России пока не предвидится нового подъема заболеваемости COVID. «Пока что неоткуда взяться новой волне, потому что огромное количество людей переболело, а с другой стороны не появился еще один новый штамм, который мог бы это сделать. Суть заключается в том, что российскую популяцию пока удивить нечем», — заключил собеседник агентства.