Пару из Кургана эвакуировали с тонущей лодки на Увильдах

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Курганцы потеряли весла, лодку унесло на 3 километра от берега Фото:

Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега.

«Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга.

Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам.

Девушку успели пересадить с тонущей лодки, а юношу вылавливали уже из воды

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Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега. «Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга. Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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