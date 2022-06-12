Пару из Кургана эвакуировали с тонущей лодки на Увильдах

Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега.
«Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга.
Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам.
Девушку успели пересадить с тонущей лодки, а юношу вылавливали уже из воды
Пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области
Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега. «Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга. Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам.