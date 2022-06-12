Пару из Кургана эвакуировали с тонущей лодки на Увильдах

12 июня 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Курганцы потеряли весла, лодку унесло на 3 километра от берега Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега. «Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга. Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам. Девушку успели пересадить с тонущей лодки, а юношу вылавливали уже из воды Пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). Курганцев нашли в трех километрах от берега. «Они потеряли весло, неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега. Лодка начала стравливать воздух. Отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Терпящие бедствие дозвонились до дежурного спасателя. Через 20 минут на место прибыла моторная лодка. Девушку успели пересадить со сдувающейся резиновой лодки, а молодого человека доставали уже из воды при помощи спасательного круга. Оба пострадавших доставлены на берег с признаками сильного переохлаждения. Им оказали первую помощь, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали родственникам.