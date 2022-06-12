Школьники из ЛНР стали гостями курганского славянского фестиваля

Школьники из ЛНР приехали в Курган в начале июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гостями крупнейшего в УрФО фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который прошел 12 июня на Троицкой площади в Кургане, стали ученики луганского лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». Ребята приехали в регион неделю назад из ЛНР, чтобы отдохнуть в шадринском детском оздоровительном лагере «Салют», рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.

«Школьники из Луганской народной республики стали гостями фестиваля „Русское поле“. Стать гостями фестиваля и присоединиться к празднованию Дня России, который ребята теперь считают и своим праздником тоже, их пригласил губернатор Вадим Шумков», — написано на сайте правительства.

Для луганских 10-классников знакомство с Курганом началось с познавательной экскурсии, которую для них организовали сотрудники дома-музея В.К. Кюхельбекера. Ознакомительный маршрут по городу ребята завершили на главной площадке фестиваля — Троицкой площади.

Помимо участия в празднике, для школьников были запланированы посещение Курганского техникума сервиса и технологий, где их ждала экскурсия по мастерским учебного заведения. А в завершении поездки в Курган их ждала игра в боулинг.

О том, что в Курган приехали 24 подростка из экономико-правового лицея-интерната Луганской народной республики, которые будут отдыхать в местном лагере «Салют», URA.RU сообщало ранее. На перроне железнодорожного вокзала ребят встретил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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