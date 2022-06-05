Вадим Шумков встретил луганских 10-классников, которые будут отдыхать в шадринском лагере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган приехали 24 подростка из экономико-правового лицея-интерната Луганской народной республики, которые будут отдыхать в лагере «Салют» Шадринского района. На перроне железнодорожного вокзала ребят встретил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы давно участвуем в поддержке Луганска, Донбасса: отправили огромное количество грузов — более 200 тонн, помогаем финансово. Регион небольшой и небогатый, чем можем, помогаем семьям. Ребятам важно отдохнуть. У некоторых из них родители служат, проще говоря, воюют. Поэтому так важно, чтобы дети отдохнули. Курганская область может это организовать», — сказал Вадим Шумков.

Губернатор поинтересовался у ребят, как они добрались, есть ли у них пожелания или нарекания. Он пожелал ребятах хорошего отдыха и пригласил на праздник 12 июня в Курган, в том числе на концерт Кубанского народного хора, который пройдет у филармонии.

По словам сопровождающего педагога луганского лицея-интерната Татьяны Сметаниной, многие из лицеистов впервые выехали за пределы ЛНР. «Некоторые первый раз на поезде едут. Впечатлений масса, но дети волнуются, как дальше будет. Настроены здорово, друзей здесь побольше заиметь», — сказала она. Сопровождающий воспитатель Луганского экономико-правового лицея-интерната им. героев «Молодой гвардии» Геннадий Сметанин рад, что дета поменяли «военную обстановку» на мирную. «Дети меняют обстановку на мирную. Столько заботы на них вылилось, что им все нравится. С Москвы звонят, в Ростове встречают, здесь встречают. Это уйма хороших впечатлений», — сказал воспитатель.

В Шадринском лагере ребята будут отдыхать до 15 июня. 17 июня, по словам сопровождающих, они должны быть в Ростове.

Луганских школьников в Кургане встретили студенты педагогического колледжа. Представители педколледжа пригласили ребят на профессиональное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков пообщался с луганскими 10-тиклассиками, пригласил их на праздник 12 июня в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков пожелал учащимся лицея-интерната из ЛНР отличного отдыха в детском оздоровительном лагере «Салют» Шадринского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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