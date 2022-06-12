СМИ: риск применения ядерного оружия в мире достиг пика

13 июня 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

SIPRI: такого не было со времен холодной войны Фото: depositphotos.com Риск применения ядерного оружия в мире достиг пика. В этом уверен глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны», — отметил Смит, отмечается в докладе SIPRI. По мнению экспертов института, в настоящее время «наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился», а «все державы, входящие в „ядерный клуб“ (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов». Так, отмечается, что, в частности, Великобритания в 2021 анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок. Франция, в свою очередь, официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением. Также эксперты напомнили, что Индия и Пакистан «увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки», а Израиль «проводит модернизацию своего ядерного арсенала». Кроме того, КНДР активно проводит испытания ядерных вооружений, а в Китае ведутся работы по сооружению 300 новых пусковых шахт. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что в Европе может начаться ядерный конфликт, если Украине передадут ядерное оружие. Так он отреагировал на заявление депутата Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил направить Киеву ядерные боеголовки. Бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк говорила о том, что США втягивают весь мир в ядерную войну с Россией, однако Москве есть чем ответить в случае чего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Риск применения ядерного оружия в мире достиг пика. В этом уверен глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны», — отметил Смит, отмечается в докладе SIPRI. По мнению экспертов института, в настоящее время «наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился», а «все державы, входящие в „ядерный клуб“ (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов». Так, отмечается, что, в частности, Великобритания в 2021 анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок. Франция, в свою очередь, официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением. Также эксперты напомнили, что Индия и Пакистан «увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки», а Израиль «проводит модернизацию своего ядерного арсенала». Кроме того, КНДР активно проводит испытания ядерных вооружений, а в Китае ведутся работы по сооружению 300 новых пусковых шахт. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что в Европе может начаться ядерный конфликт, если Украине передадут ядерное оружие. Так он отреагировал на заявление депутата Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил направить Киеву ядерные боеголовки. Бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк говорила о том, что США втягивают весь мир в ядерную войну с Россией, однако Москве есть чем ответить в случае чего.