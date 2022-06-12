Медведев стал первой ракеткой мира 13 июня 2022 в 08:06 Размер текста - 17 + Теннисист уже занимал первую строчку рейтинга АТР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Теннисист из России Даниил Медведев занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Такая информация опубликована на официальном сайте организации. До этого российский спортсмен занимал второе место рейтинга. Теннисист уже второй раз оказывается в лидерах АТР. Он занимал первую строчку с 28 февраля по 21 марта 2022 года, дополняет Life . На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Там он проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену, пишет деловое издание «Взгляд». Ранее российских спортсменов, в том числе Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстранили от теннисного турнира Уимблдон. Соревнование пройдет в конце июне этого года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Теннисист из России Даниил Медведев занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Такая информация опубликована на официальном сайте организации. До этого российский спортсмен занимал второе место рейтинга. Теннисист уже второй раз оказывается в лидерах АТР. Он занимал первую строчку с 28 февраля по 21 марта 2022 года, дополняет Life. На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Там он проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену, пишет деловое издание «Взгляд». Ранее российских спортсменов, в том числе Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстранили от теннисного турнира Уимблдон. Соревнование пройдет в конце июне этого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям