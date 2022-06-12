12 июня 2022

Медведев стал первой ракеткой мира

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Кузня. Пермь, ракетки
Теннисист уже занимал первую строчку рейтинга АТР Фото:

Теннисист из России Даниил Медведев занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Такая информация опубликована на официальном сайте организации. До этого российский спортсмен занимал второе место рейтинга.

Теннисист уже второй раз оказывается в лидерах АТР. Он занимал первую строчку с 28 февраля по 21 марта 2022 года, дополняет Life.

На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Там он проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену, пишет деловое издание «Взгляд».

Ранее российских спортсменов, в том числе Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстранили от теннисного турнира Уимблдон. Соревнование пройдет в конце июне этого года.

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Теннисист из России Даниил Медведев занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Такая информация опубликована на официальном сайте организации. До этого российский спортсмен занимал второе место рейтинга. Теннисист уже второй раз оказывается в лидерах АТР. Он занимал первую строчку с 28 февраля по 21 марта 2022 года, дополняет Life. На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Там он проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену, пишет деловое издание «Взгляд». Ранее российских спортсменов, в том числе Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстранили от теннисного турнира Уимблдон. Соревнование пройдет в конце июне этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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