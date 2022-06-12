Медведев стал первой ракеткой мира

Теннисист из России Даниил Медведев занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Такая информация опубликована на официальном сайте организации. До этого российский спортсмен занимал второе место рейтинга.
Теннисист уже второй раз оказывается в лидерах АТР. Он занимал первую строчку с 28 февраля по 21 марта 2022 года, дополняет
На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Там он проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену, пишет деловое издание «Взгляд».
Ранее российских спортсменов, в том числе Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстранили от теннисного турнира Уимблдон. Соревнование пройдет в конце июне этого года.
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