В парке Екатеринбурга зарезали мужчину: все, что известно о ЧП

В екатеринбургском парке неизвестный насмерть зарезал прохожего Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 11 июня мужчина напал с ножом на прохожих возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге. После нападения один из пострадавших скончался на месте, а второй, по словам очевидцев, был ранен. Рассказываем все подробности произошедшего, известные к этой минуте.

Что случилось

Информация о нападении появилась в чате одного из домов. Жильцы увидели, что ко входу в парк подъехало несколько полицейских машин. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с читательницей, которая в момент нападения была в парке.

«Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки», — она убегала», — рассказала девушка.

Одного зарезал, второго — ранил

По словам очевидцев, нападавший насмерть зарезал одного мужчину. После чего ранил случайного прохожего и скрылся с места преступления.

«Мой муж вызывал полицию в это время, когда ранили второго человека. Первого (убитого, — прим. ред.) он вообще не видел. Нападавший сразу сбежал, его много кто видел из гулявших в парке», — рассказала URA.RU местная жительница.

К месту убийства приехали полицейские Фото: Размик Закарян © URA.RU

Что известно о нападавшем

Журналисты URA.RU приехали на место происшествия и обнаружили пятна крови на асфальте, группу плачущих людей, знакомых с погибшим, а также сотрудников полиции и следователей возле трупа.

«Обычного телосложения, может быть лет 35-45, в темной куртке. Показалось, что нож в руке был с красной/оранжевой рукояткой. Была короткая стрижка, без головного убора. Насчет бороды или усов — не скажу точно, скорее не было», — рассказал один из свидетелей убийства.

Следователи возбудили уголовное дело

На месте происшествия работали сотрудники СКР по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу. Представители ведомств рассказали журналисту URA.RU подробности происшествия.

«Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил представитель СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Последствия нападения Фото: Размик Закарян © URA.RU

В полиции сообщили, что в настоящее время личность нападавшего не установлена. Уголовный розыск проводит мероприятия по раскрытию преступления.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию около 21:00. На место выдвинулась усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и УМВД России по Екатеринбургу», — рассказали представители УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции возле трупа Фото: URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей Фото: Размик Закарян © URA.RU

На месте работали представители СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Фото: Размик Закарян © URA.RU

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