Сургут заявил об амбициях в развитии авиаспорта

Сургут планирует стать площадкой для проведения авиаспортивных соревнований Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сургут готовится стать площадкой для проведения российских соревнований по авиаспорту. Это состязания, в процессе которых устанавливаются рекорды в полетах на дальность, скорость, высоту и грузоподъемность. Об этом URA.RU сообщил глава Сургута Андрей Филатов на пресс-конференции, связанной с визитом пилотажной группы «Русские Витязи».

«У нас есть все для того чтобы развивать авиационный спорт, и мы уже ведем переговоры. Пока рано об этом говорить, но все вроде складывается, чтобы в Сургуте состоялись этапы первенства России по авиационному спорту. Это обязательное условие для власти, мы все сделаем для того чтобы эти планы состоялись», — рассказал глава Сургута.

При этом власти города не собираются делать единичные соревнования. В планах развивать направление с ежегодными плановыми мероприятиями и с бюджетной поддержкой. Площадкой для этого может стать аэродром «Боровая», где готовится пилотажная группа «Барсы». «Потому что порыв и ту силу, энергию, которую вкладывают наши земляки, группа „Барсы“, в развитие авиаспорта, нужно обязательно поддерживать», — добавил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте, в День России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроила показательное выступление. Фотографиями и видео сургутяне поделились в соцсетях.