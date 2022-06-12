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Тюменец пять часов ждал помощи после укуса клеща. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы. Карантин. Тюмень, инфекционное отделение, Областная инфекционная клиническая больница
Тюменец ждал медицинской помощи до поздней ночи из-за большой очереди Фото:

Житель Тюменской области пожаловался в соцсетях, что простоял в очереди более пяти часов в ожидании медицинской помощи после укуса клеща. По его словам, он ждал приема до трех часов ночи.

«Хочу поделиться наболевшим и обратить внимание уважаемого департамента здравоохранения и всех причастных к наведению порядка в таких местах, как наши медицинские организации! Вчера нас укусил клещ. В областную инфекционную клиническую больницу мы приехали в 21:45, осмотр, медицинские манипуляции получили в 03:00! Почему нельзя организовать работу медицинского персонала так, чтобы такой очереди не существовало?», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что очередь в больницу начинается снаружи здания, а в ожидании приема стоят более 20 людей.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменскую поликлинику выстроилась большая очередь. Тогда в региональном депздраве ответили, что ажиотажа можно избежать, но его провоцируют сами жители.

Фото:

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Житель Тюменской области пожаловался в соцсетях, что простоял в очереди более пяти часов в ожидании медицинской помощи после укуса клеща. По его словам, он ждал приема до трех часов ночи. «Хочу поделиться наболевшим и обратить внимание уважаемого департамента здравоохранения и всех причастных к наведению порядка в таких местах, как наши медицинские организации! Вчера нас укусил клещ. В областную инфекционную клиническую больницу мы приехали в 21:45, осмотр, медицинские манипуляции получили в 03:00! Почему нельзя организовать работу медицинского персонала так, чтобы такой очереди не существовало?», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что очередь в больницу начинается снаружи здания, а в ожидании приема стоят более 20 людей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменскую поликлинику выстроилась большая очередь. Тогда в региональном депздраве ответили, что ажиотажа можно избежать, но его провоцируют сами жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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