Путин уволил Поклонскую

Владимир Путин освободил от должности Наталью Поклонскую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдум и экс-посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Ранее она была замглавы Россотрудничества.

«Освободить Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству [Россотрудничества]. Указ вступает в силу со дня его подписания», — документ об этом расположен на официальном интернет-портале правовой информации.

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля этого года. Соответствующий указ подписал глава государства.