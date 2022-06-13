Путин уволил Поклонскую

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин освободил от должности Наталью Поклонскую Фото:

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдум и экс-посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Ранее она была замглавы Россотрудничества.

«Освободить Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству [Россотрудничества]. Указ вступает в силу со дня его подписания», — документ об этом расположен на официальном интернет-портале правовой информации.

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля этого года. Соответствующий указ подписал глава государства.

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдум и экс-посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Ранее она была замглавы Россотрудничества. «Освободить Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству [Россотрудничества]. Указ вступает в силу со дня его подписания», — документ об этом расположен на официальном интернет-портале правовой информации. Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля этого года. Соответствующий указ подписал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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