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В ЯНАО самолет вернулся на аэродром из-за проблем с двигателем

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Самолет вернулся на аэродром вылета в Тольке Фото:

Неустойчивая работа двигателя стала причиной возврата самолета «Ямал центр спас» на аэродром Толька в Красноселькупском районе (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«12.06.2022. Экипаж самолета доложил о неустойчивой работе двигателя, возвращается на аэродром вылета Толька. Самолет Ан-2, RA-01135, рейс RA01135 Толька — г. т. — Толька. Эксплуатант «Ямал центр спас», — отчается в сообщении.

Самолет благополучно сел. URA.RU отправило запрос в учреждение с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу. Причина — проблемы с бортовым компьютером.

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Неустойчивая работа двигателя стала причиной возврата самолета «Ямал центр спас» на аэродром Толька в Красноселькупском районе (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «12.06.2022. Экипаж самолета доложил о неустойчивой работе двигателя, возвращается на аэродром вылета Толька. Самолет Ан-2, RA-01135, рейс RA01135 Толька — г. т. — Толька. Эксплуатант «Ямал центр спас», — отчается в сообщении. Самолет благополучно сел. URA.RU отправило запрос в учреждение с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу. Причина — проблемы с бортовым компьютером.
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