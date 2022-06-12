В ЯНАО самолет вернулся на аэродром из-за проблем с двигателем

13 июня 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Самолет вернулся на аэродром вылета в Тольке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неустойчивая работа двигателя стала причиной возврата самолета «Ямал центр спас» на аэродром Толька в Красноселькупском районе (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «12.06.2022. Экипаж самолета доложил о неустойчивой работе двигателя, возвращается на аэродром вылета Толька. Самолет Ан-2, RA-01135, рейс RA01135 Толька — г. т. — Толька. Эксплуатант «Ямал центр спас», — отчается в сообщении. Самолет благополучно сел. URA.RU отправило запрос в учреждение с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу. Причина — проблемы с бортовым компьютером. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Неустойчивая работа двигателя стала причиной возврата самолета «Ямал центр спас» на аэродром Толька в Красноселькупском районе (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «12.06.2022. Экипаж самолета доложил о неустойчивой работе двигателя, возвращается на аэродром вылета Толька. Самолет Ан-2, RA-01135, рейс RA01135 Толька — г. т. — Толька. Эксплуатант «Ямал центр спас», — отчается в сообщении. Самолет благополучно сел. URA.RU отправило запрос в учреждение с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу. Причина — проблемы с бортовым компьютером.